Они используются американской миномётной системой M224.





реклама

Генеральный директор объединения «Укроборонпром» Герман Сметанин заявил, что Украина масштабирует производство боеприпасов, в частности калибров стандартов НАТО. Теперь в стране будут производиться миномётные мины калибра 60-мм, используемые американской миномётной системой M224 60mm.

Сметанин подчёркивает, что наращивание производства происходит как на отечественных производственных мощностях внутри страны, так и на тех, которые находятся в распоряжении объединения за границей.

Герман Сметанин отметил, что в «Укроборонпром» в курсе приблизительного числа производимых на территории России и её союзников боеприпасов. Он признал, что текущие производственные мощности Украины не позволяют ей вести боевые действия на паритетные условиях, поэтому сейчас объединение совместно с партнёрами работает над наращиванием производственных возможностей.

Известно, что на украинских территориях действует совместное предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall и «Укроборонпром», которое занимается ремонтом переданной украинской армии западной бронетехники и производством вооружения из доставляемых из Германии комплектующих.