Такое решение может открыть ящик Пандоры, последствия которого нежелательны.





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Новый Генеральный директор бельгийского депозитария Euroclear, хранящего основную часть замороженных российских активов, Валери Урбэн в интервью L'Echo подтвердила имеющиеся риски касаемо изъятия активов и негативные последствия такого решения.

По словам управляющей компанией, подобное решение скажется негативно не только на депозитарии, но и на финансовых рынках, поскольку клиенты почувствуют, что законы больше не соблюдаются и их средства могут быть в любой момент изъяты. Урбэн подчёркивает, что ситуация сравнима с открытием ящика Пандоры, то есть конкретные последствия остаются неизвестными.

Валери Урбэн подчеркнула, что компания не принимает решения самостоятельно, а ведёт переговоры с европейскими и американскими властями, чтобы учесть все риски. В Euroclear сохраняется позиция по поводу необходимость оставить активы России неприкосновенными.

Что касается конфискации доходов от замороженных российских активов, то тут Урбэн признаёт продвижение данного решения в Европейской комиссии. Она считает, что решение может быть достигнуто уже в ближайшие недели и речь идёт о сумме от 2 до 3 миллиардов евро ежегодно, которые могут направить на оказание военной помощи Украине и оплату судебных издержек компании.