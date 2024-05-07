Средства направят на военную помощь Украине.





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Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции во время планового визита в Латвию заявил, что в Европейском союзе достигнут консенсус по изъятию 90% доходов от российских замороженных активов, которые направят на оказание военной помощи Украине. Отмечается, что речь идёт о нескольких миллиардах евро в год.

По словам немецкого канцлера, достигнутая в Европе договорённость заключается в том, что украинские союзники готовы использовать средства для оборонительных целей Украины. Причём закупать оружие европейцы готовы не только на европейском континенте, как это было раньше.

Шольц также подчеркнул, что Германия будет оказывать поддержку Киеву столько, сколько потребуется и в большом объёме.

Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель передал странам блока предложение по использованию 90% доходов от замороженных активов России для закупки оружия и боеприпасов, направляемых украинской армии. Остальные 10% он предлагает передать в европейский бюджет, инвестировав в военно-промышленный комплекс Украины.

Стоит отметить, что окончательное решение ещё не принято, а заявление Олафа Шольца говорит о приближении Европейского союза к соглашению по данному вопросу.