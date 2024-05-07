Финское оружие аналогично будет размещаться на территории других стран-участников альянса.

Начальник департамента военной экономики Сил обороны Финляндии Микко Хейсканен заявил, что у финской армии имеются планы по размещению вооружения из стран-участников НАТО на своих военных складах. Отмечается, что пока что решение по этому вопросу окончательно не было принято.

Тем не менее финские власти уже разместили опытную партию оружия (боеприпасы, материалы, запчасти) из Норвегии, предварительно заключив межправительственное соглашение.

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Микко Хейсканен подчёркивает стратегическую важность накопления оружия из стран-участников, поскольку в условиях боевых действий это позволяет использовать «логистическую и оперативную глубину»

Сейчас Хельсинки работают над тем, чтобы разместить у себя оружие из Швеции, но для этого необходимо согласовать межправительственное соглашение по аналогии с Норвегией. Помимо этого между Финляндией и Соединёнными Штатами Америки было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны, но финский парламент пока что его не ратифицировал. После того, как это всё же случится, то страны обсудят размещение их оружия на территории друг друга. Маловероятно, что современное американское оружие будет храниться в стране, граничащей с Россией, из-за рисков его уничтожения в случае вооружённого конфликта.