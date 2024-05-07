Эксперты международной организации в сфере прав человека настаивают на том, что поставляемое оружие используется для убийства мирных женщин и детей.





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Эксперты Организации объединённых наций в сфере прав человека опубликовали совместное заявление, в котором призвали остановить поставки оружия Израилю, поскольку оно используется для убийства мирных палестинцев, в частности женщин и детей. Заявление подписало семь экспертов, в том числе спецдокладчик международной организации по палестинскому вопросу Франческу Альбанезе.

Отмечается, что в секторе Газа были обнаружены массовые захоронения, например в больничных комплексах имени Насера и «Аш-Шифа», которые блокировались израильскими военными из-за того, что там прятались бойцы ХАМАС, а под зданиями находились подземные туннели военного крыла организации.

Тем не менее эксперты настаивают на приостановлении поставок оружия, так как нельзя больше игнорировать факт его применения против мирного населения. Речь в том числе идёт о последствиях боевых действий на доступность медицинских услуг.

Ранее портал Axios писал, что Соединённые Штаты Америки перестали поставлять Израилю оружие из-за разногласий Администрации Джо Байдена с кабинетом премьер-министра Биньямином Нетаньяху, который намерен продолжать боевые действия и наступательные операции в анклаве вопреки призывам Вашингтона сворачивать военную операцию.