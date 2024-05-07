Таким образом Москва хочет ответить Западу за последние заявления по Украине.





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Вчера министерство обороны России объявило о намерении провести учения по отработке применения тактического ядерного оружия, которые пройдут вскоре, по поручению российского президента Владимира Путина. Известно, что в них примут участие ракетные соединения Южного военного округа, а также авиационная техника соответствующего назначения и военно-морской флот страны.

По сути речь идёт о имитации ударов, то есть, запускать реальные боеголовки никто не планирует. В Советском союзе подобные учения считались обыденными и проводились ежегодно, но Россия подобным практически не занималась. Основной целью учений является повышение готовности к выполнению боевых задач по применению тактического ядерного оружия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что учения по применению ядерного оружия связаны с недавними заявлениями по Украине от чиновников на Западе. В частности речь идёт об французском президенте Эмммануэле Макроне, который в открытую говорит о возможности отправки западных войск, если это будет необходимо, в условиях прорыва украинских оборонительных рубежей.

Ранее была информация о возможной отправке бойцов Иностранного легиона Франции под Славянск в подкрепление Вооружённым силам Украины.