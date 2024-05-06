Стивен Брайен утверждает, что Париж намерен отправить на украинские территории полторы тысячи бойцов Иностранного легиона для поддержки украинской армии.





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На фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона про возможную отправку французских войск на украинские территории, бывший помощник министра обороны Соединённых Штатов Америки и ныне военный эксперт Стивен Брайен заявил об отправке военнослужащих Иностранного легиона Франции в зону боевых действий.

Экс-чиновник утверждает, что около сотни легионеров из Третьего французского пехотного полка были отправлены под Славянск для поддержки 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Они якобы призваны помочь украинским военным отразить российское наступление и являются специалистами по артиллерии, разведке. Брайен добавил, что всего Франция намерена отправить на Украину полторы тысячи легионеров.

Некоторые бойцы Иностранного легиона Франции уже принимали участие в боевых действий на украинских территориях, но не как представители французской армии. В 2022 году легионерам украинского происхождения позволили оставить службу французскому государству, вернувшись на украинские территории для противостояния российской армии.

Стивен Брайен подчёркивает, что отправка французских легионеров стала для Парижем неким компромиссом, поскольку основная часть бойцов Иностранного легиона, за исключением отдельных офицеров, не являются гражданами Франции и имеют лишь постоянный вид на жительство в стране.