По данным издания, сейчас союзники работают над подготовкой техники к передаче.





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Издание The New York Times пишет, что поставка Украине новых зенитно-ракетных комплексов Patriot займёт время и произойдёт не раньше, чем в конце июня. Причём поставка может совпасть с прибытием американских истребителей F-16, о которых Киев просил с февраля 2022 года.

По данным издания, в понедельник около 70 украинских военнослужащих прибудут на авиабазу Восточной Германии, где пройдут шестинедельный курс подготовки по использованию Patriot. Полковник Вооружённых сил Германии в разговоре с The New York Times утверждает, что обычно курс по обучению эксплуатации американских зенитно-ракетных комплексов занимает от шести до девяти месяцев и нельзя просто так отдать подобную систему, не обучив военных, как ею пользоваться.

До сих пор остаётся непонятным, какие страны могут поставить Украине Patriot. Одну батарею комплекса пообещала Германия, у которой после этой поставки будет меньше пусковых установок, чем у Украины. Другие страны, в том числе Соединённые Штаты Америки, говорят о невозможности поставок, объясняя это отсутствием свободных систем. Испания обещает передать со своих складов ракеты-перехватчики для американской системы.