Но не факт, что арабские страны и сам Тель-Авив на это пойдут.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что израильские официальные лица раздумывают над тем, чтобы разделить контроль над сектором Газа с Соединёнными Штатами Америки и коалицией арабских стран, куда войдёт Египет, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

Отмечается, что на такой шаг Тель-Авив может пойти ради нормализации отношений с Саудовской Аравией. В рамках плана сообщество стран должно назначить лидеров анклава для восстановления разрушенных территорий и поддержания порядка в региона. При этом не говорится, станет ли «объединённая администрация» чем-то вроде суверенного палестинского государства.

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По поводу того, будет ли новая администрация действовать совместно с палестинской администрацией, информации нет. Израильское руководство скептически настроено к действующим властям сектора Газа из-за их приверженности к ХАМАС.

При этом The New York Times признают, что правые израильские политики из кругов премьер-министра Биньямина Нетаньяху с большой долей вероятности отвергнут такой план. Точно также, как и арабские страны, названные в качестве возможных членов коалиции. В то же время рассмотрение подобных планов говорит об обсуждении Израилем судьбы сектора Газа, хоть и не на публичном уровне.