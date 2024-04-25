С 24 февраля 2022 года в стране действует национальный телемарафон, освещающий боевые действия с проправительственной точки зрения.

С 24 февраля 2022 года, когда на Украине было объявлено военное положение, украинские власти смогли ограничить свободу средств массовой информации, введя ужесточённый контроль за медиа-пространством и создав национальный телемарафон «Единые новости», фактически являющийся конгломератом частных телеканалов с государственной организацией, ставшей основным автором контента. Украинский телемарафон круглосуточно освещает боевые действия на украинских территориях и все важные события.

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки опубликовал отчёт о нарушении прав человека за 2023 год, где помимо прочего пишется о том, что украинский телемарафон придерживается проправительственной линии в освещении боевых действий, чем нарушает право на свободу средств массовой информации.

реклама

Американское внешнеполитическое ведомство также указывает на то, что украинское правительство блокировало и вводило санкции против средств массовой информации и независимых журналистов, которых обвинили в угрозе национальной безопасности или подрыве суверенитета страны. Всё это опять-таки подходит под нарушение прав человека.

Имеет место быть самоцензура, выражаемая пониманием автора того, что ему не следует публиковать во избежание проблем с законом в условиях военного времени.