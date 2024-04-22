Американские власти были удивлены организацией удара возмездия.

Чуть более недели назад Иран провёл свой «удар возмездия» по израильским территориям, в ходе которого были выпущены сотни воздушных целей, беспилотников и ракет, направленных на военные объекты Израиля. Несмотря на то, что итоги обстрела оказались не такими уж и критичными, о них писалось в данной статье, атака все равно смогла шокировать американское руководство, поскольку стала крупнейшей за историю Ближнего Востока в современных военных конфликтах.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что собравшиеся 13 апреля в ситуационной комнате Белого дома высокопоставленные чиновники были удивлены иранским ударом, соответствующий наихудшему сценарию и тех, которые представляло военное командование страны.

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В материале издания говорится о том, что в мире никто никогда не пробовал перехватить такое количество баллистических ракет и беспилотников одновременно. Вашингтон мог гарантировать, что справится с пятьюдесятью целями, но никаких гарантий по аналогичному результату в случае запуска более ста ракет никто дать не мог.

Однако несмотря на действия Ирана, израильские военные совместно с американскими, британскими и иорданскими союзниками смогли отразить атаку, поразив практически все воздушные цели. Стоит понимать, что отражение атаки обошлось Израилю дороже, чем Ирану её проведение.