Премьер-министр Венгрии резюмирует о том, что сейчас весь Евросоюз готовится к войне.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сейчас во всей Европе царит военное настроение, а страны руководствуются логикой войны, готовясь к боевым действиям. Он считает, что такой «военный вихрь» может ненароком затянуть Европейский союз в бездну, а Брюссель сейчас « играет с огнём»

По словам главы венгерского правительства, большинство партий в Брюсселе (имеется в виду Европейский парламент) являются партиями войны, а европейские лидеры уже вовлечены в боевые действия на украинских территориях. Орбан также добавил, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хочет создать миссию «НАТО - Украина», когда многие европейские лидеры уже воспринимают российско-украинский конфликт как собственную конфронтацию.

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Виктор Орбан подчеркнул, что изначально всё начиналось с отправки касок. После дело дошло до введения санкций против России, затем последовали поставки оружия украинской армии по нарастанию: огнестрельного, танков, самолётов. На текущий момент на финансовую помощь Украине уже потрачено около сотни миллиардов евро, но ситуация становится только хуже - НАТО в шаге от отправки войск на украинские территории.

Ранее премьер-министр Венгрии раскритиковал руководство Европейского союза и потребовал его отставки за неуспешные реформы и неверно определённый вектор развития.