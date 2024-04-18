Он считает, что все проведённые ими реформы провальные.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейскому союзу необходима смена руководства. Своё мнения венгерский политик объяснил тем, что текущее руководство работало над несколькими крупными проектами, затрагивающими миграционную, санкционную, военную политику и переход на «зелёную энергию», но все они оказались провальными.

Помимо этого Орбан вспомнил слова главы Европейском комиссии Урсулы фон Дер Ляйен о необходимости лишить Венгрию дотаций, поскольку страна не соответствует стандартам миграционной и гендерной политики, определённой Европейским союзом. В венгерском правительстве убеждены, что это лишь шантаж по отношению к ним, ведь политика страны имеет другие ориентиры.

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В то же время Венгрия находится в достаточно зависимом положении от Европейского союза, основываясь на экономическое партнёрстве со странами-участниками и выделяемыми стране высокими дотациями. Примечательно, что последнего венгерское государство будет лишено, если Украина вступит в Европейский союз, так как украинское государство имеет существенно больше населения и является аграрной страной.

Стоит напомнить, что выборы в Европейский парламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. После них в ближайшее время будут избираться кандидаты на руководящие посты в органах Европейского союза.