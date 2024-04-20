Законопроект уже прошёл процедурное голосование.

Спустя практически полгода Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки всё-таки одобрила 316 голосами «за» (необходимо было 218) вынесение на рассмотрение законопроекта, предполагающего ассигнование средств на оказание военной помощи Украине. Также прошли голосование другие законопроекты, до этого объединённые в один - военная помощь Израилю и Тайваню, а также конфискация российских замороженных активов для их передачи Киеву.

Уже сегодня Палата представителей рассмотрит соответствующий законопроект, который после одобрения должен быть направлен в Сенат. Верхняя палата, где большинство состоит из Демократической партии, уже просигнализировала о готовности поддержать законопроекты спикера нижней палаты Майка Джонсона.

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Затем проекты уйдут на подпись американского президента Джо Байдена, который тоже готов подписать их. Стоит отметить, что ещё недавно Байден был против дробления единого законопроекта по вопросам национальной безопасности на несколько, как происходит сейчас, но в итоге он всё же поступился своей позицией.

Известно, что оказывать военную помощь Украине американские власти будут в формате кредитного займа.