Последняя атака на иранские территории, организатор которой официально неизвестен, должна стать последней.

В начале месяца Израиль нанёс ракетный удар по зданию консульства Ирана в Сирии, в результате чего погибло семь офицеров Корпуса стражей исламской революции, два из которых - высокопоставленные генералы. В ответ на это иранская армия провела комбинированный удар по израильским территориям, 99% которого была отражена Израилем при помощи Соединённых Штатов Америки, Великобритании и других союзников.

Вчера иранские территории подверглись обстрелу, предположительно организованным Израилем. Официально в Тель-Авиве информацию не подтвердили, но издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в стране, подтвердило организацию удара израильскими властями, чтобы продемонстрировать Тегерану возможности Армии обороны Израиля по нанесению ударов по объектам на больших расстояниях.

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Американское издание CNN опубликовало на этот счёт свой материал, в котором их источники утверждают, что Израиль действительно провёл ответную атаку на иранский «удар возмездия», но на этом всё: стороны не будут больше взаимно обстреливать друг друга.

Стоит напомнить, что в Соединённых Штатах Америки были обеспокоены готовящемся в Израиле ответе Ирану, поскольку возникли серьёзные риски эскалации конфликта.