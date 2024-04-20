Командование хотело продемонстрировать готовность пилотов к глобальным операциям.

Военно-воздушные силы Соединённых Штаов Америки 15 апреля подняли в небо сразу двенадцать стратегических малозаметных бомбардировщиков B-2 Spirit, базируемых на авиабазе Уайтмен штата Миссури, в рамках завершения учений «Spirit Vigilance»

В командовании военно-воздушных сил утверждается, что целью таких масштабных учений было продемонстрировать готовность пилотов B-2 Spirit в любой момент принять участие в глобальных операциях. На вооружении Соединённых Штатов Америки всего находится 21 бомбардировщик данного типа, то есть в учениях приняло участие большинство эксплуатируемой авиационной техники.

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Стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit разработаны американской оборонной компанией Northrop Grumman и производились вплоть до начал третьего тысячелетия. Авиация предназначена для доставки ядерных зарядов и прорыва плотной системы противовоздушной обороны противника.

Сейчас B-2 Spirit постепенно заменяются новейшей версией стелс-бомбардировщиков B-21 Raider от того же разработчика. Однако этот процесс требует большого количества времени, поэтому B-2 Spirit по-прежнему являются основой американской ядерной триады.