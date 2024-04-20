Власти Китая утверждают, что не связаны с группировкой Volt Typhoon.

Издание Reuters, ссылаясь на заявление директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя, пишет, что китайские хакеры из спонсируемой правительством группировки внедрились в объекты критической инфраструктуры Соединённых Штатов Америки и ожидают подходящий момент для кибератаки.

Речь о группировке Volt Typhoon, которая получила доступ к сети многочисленных американских предприятий телекоммуникационной, энергетической и других сферах критической важности.

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Кристофер Рэй на Вандербильтском саммите 2024 года заявил, что Китай развивает способность разрушить американскую критическую инфраструктуру, когда наступит для этого время. Одна из причин заинтересованности Китая в этом вопросе - вопрос Тайваня, от которого китайские власти хотят отвлечь американское правительство - добавил директор Федерального бюро расследований.

Посольство Китая в Вашингтоне прокомментировало ситуацию, сославшись на заявление представителя министерства иностранных дел страны, опровергшего причастность китайского правительства к Volt Typhoon. Чиновник из китайского внешнеполитического ведомства настаивает на том, что вышеуказанная хакерская группировка не финансируется правительством и занимается обычными вымогательствами, а отчёты по безопасности американских компаний, в частности Microsoft и Google, пытаются связать хакеров с Китаем.