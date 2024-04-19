Глава европейского ведомства считает, что переход от заморозки к конфискации активов России требует внимательного рассмотрения.

Недавно издание Bloomberg писало о плане Соединённых Штатов Америки создать специальный механизм по выпуску облигаций, подкреплённых прибылью от замороженных российских активов, на общую сумму как минимум 50 миллиардов долларов. При этом, как отмечалось в материале издания, некоторые страны Европейского союза, в частности Германия и Франция, неоднозначно отреагировали на такую идею.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в Вашингтоне прокомментировала предложение по использованию замороженных активов России для выпуска облигаций с целью привлечения средств на помощь Украине, о чём пишет Financial Times. Чиновница обеспокоена, что такой исход имеет юридические риски.

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По словам Лагард, она видела четыре разные схемы по обходу юридических препятствий, связанных с конфискацией российских активов, и все они могут расцениваться как нарушение международного законодательства. Глава Евробанка считает, что переход от заморозки активов к их конфискации требует очень внимательного рассмотрения, поскольку противоправные действия могут повлечь нарушение международного порядка, уважение которого Запад требует от России.

На апрельской встрече «Большой семёрки» (G7) западные страны ясно дали понять, что не планируют размораживать российские активы. В то же время новая информация о дальнейшей судьбе активов станет известна только после саммита международного объединения, который пройдёт в июне в Италии.