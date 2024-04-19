Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Европейский центральный банк видит риски в выпуске облигаций, обеспеченных российскими активами
Глава европейского ведомства считает, что переход от заморозки к конфискации активов России требует внимательного рассмотрения.

реклама

Недавно издание Bloomberg писало о плане Соединённых Штатов Америки создать специальный механизм по выпуску облигаций, подкреплённых прибылью от замороженных российских активов, на общую сумму как минимум 50 миллиардов долларов. При этом, как отмечалось в материале издания, некоторые страны Европейского союза, в частности Германия и Франция, неоднозначно отреагировали на такую идею.

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в Вашингтоне прокомментировала предложение по использованию замороженных активов России для выпуска облигаций с целью привлечения средств на помощь Украине, о чём пишет Financial Times. Чиновница обеспокоена, что такой исход имеет юридические риски.

реклама

По словам Лагард, она видела четыре разные схемы по обходу юридических препятствий, связанных с конфискацией российских активов, и все они могут расцениваться как нарушение международного законодательства. Глава Евробанка считает, что переход от заморозки активов к их конфискации требует очень внимательного рассмотрения, поскольку противоправные действия могут повлечь нарушение международного порядка, уважение которого Запад требует от России.

На апрельской встрече «Большой семёрки» (G7) западные страны ясно дали понять, что не планируют размораживать российские активы. В то же время новая информация о дальнейшей судьбе активов станет известна только после саммита международного объединения, который пройдёт в июне в Италии.

#россия #европейский союз #российские активы
+
Написать комментарий (0)
Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
В США считают, что российские хакеры атаковали систему водоснабжения в Техасе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
6
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
1
Т-72 "Царь-мангал" сравнили со сверхтяжелым танком Менделеева
1
Россия объявила о полете новой баллистической ракеты на базе «Тополь-М»
+
Приложение камеры для смартфонов Xiaomi с HyperOS было обновлено
3
Крупные производители микрочипов приостановили закупки оборудования у ASML Holding NV
5
В России выдали патент на дрон-камикадзе, запускаемый с фронтовых авиационных носителей
2
Tesla предложила повторно одобрить выплату вознаграждения Маску в размере $56 млрд
+
Китай добился успеха в создании сверхтихой силовой установки для подводных лодок
+
Танк ВС РФ с обвесом "Царь-мангал" успешно действует в районе Красногоровки
4
OnePlus представила умные часы OnePlus Watch 2 Exclusive Style
+
Смартфонам с чипами Snapdragon 8 Gen 4 могут потребоваться аккумуляторы большей емкости
4
Флагманские смартфоны 2025 года будут чаще получать аккумуляторы емкостью от 5500 мАч
1
Был проведен тест сравнения процессоров MediaTek Dimensity 7050 и Snapdragon 6 Gen 1
+
В США сокращают закупку супербомбардировщиков B-21 задолго до завершения их производства
+
Уран и Нептун могут содержать большое количество метана
2
БМП-1 сделали похожим на "бронированного ежа" и оснастили стальными штырями
+
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
23
Бронеавтомобиль Спартак получил "капитальную защиту" от FPV-дронов ВСУ
1
Над акваторией Черного моря вновь был замечен американский разведчик RQ-4 Global Hawk
1

Популярные статьи

Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
117
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
15
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
226
Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
1
V-Rally 4 - жалкое подобие серии DIRT (субъективный обзор игры)
+
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
22
Эксперты по БПЛА из РФ назвали главные недостатки "Укроланцета" RAM X и пообещали достойный ответ
2
Обзор игры The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay – хроники Вина Дизеля
10
Fallout - теперь еще и сериал (субъективное мнение)
11
Удар Ирана по Израилю разрушил "многие" надежды ФРС США
6

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
05:48
Там ЛУЧИИИИИИ
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
05:48
гена ,тебя когда из бана то выпустили?.ты там классно был.чмо безродное.Ты же сам не вылазеешь,когда не в бане из тем.я то тут на полчаса бываю.Все угорают над тобой.ты рекордсмен после шишкинса по ун...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
05:45
Больной как раз ты,твинк шишкинса очередной.с Удаленным мозгом
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Владимир Ерзакович
05:40
Как можно говорить о мирных переговорах с Фашистским режимом Зеленского,если наши аналитики прямо заявляют что из этого последует.1-украина вступает в нато и на нашей границе снова появляются военные ...
В России выдали патент на дрон-камикадзе, запускаемый с фронтовых авиационных носителей
Jameson
05:22
Мастеркласс по приплетанию Путина.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Jameson
05:19
я из тех кто знает что это за милая кошкодевочка, не уверен что вы хотите себя вдеть таким созданием :)
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Вадим Калинников
05:12
То есть автору не понравился Baobab, и он вместо того чтобы посмотреть в сторону альтернатив, коих более чем достаточно (gdmap, filelight, k4dirstat, qdirstat, jdiskreport) пошёл ломать работающую вещ...
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
Сергей Мазур
05:06
1500.1? У меня ниже версия.
Приложение камеры для смартфонов Xiaomi с HyperOS было обновлено
УдалЁн
04:51
Ну а как вы пользуетесь AMDGPU, radeonsi и radv? Смешно ваш бред читать. В профсофте АМД вообще место нет. А библиотеки у Нвидиа намного интереснее.
RX 7800 XT стала лидером продаж в первом квартале 2024 года в Германии
klopcha
04:46
Фууу, я думал будем делать процессоры или лазеры. А тут лишь замена Итальянскому мрамору.
YouTube перестал показывать видео с включенным блокировщиком рекламы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем