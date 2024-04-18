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Nacvark
В Офисе президента Украины хотят подписать с США документ, аналогичный меморандуму страны с Израилем
Руководитель офиса Андрей Ермак считает необходимым собрать из всех соглашений о безопасности самое лучшее, уместив положения в соглашение с США.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на рабочем совещании по подготовке соглашения о гарантиях безопасности с Соединёнными Штатами Америки объявил о необходимости создания образцового документа, который соберёт самое лучшее из договоров о партнёрстве (гарантиях безопасности), подписанных с другими странами Запада, и с учётом реальных возможностей Вашингтона.

На сайте ведомства сообщается, что по этому вопросу уже проведено два раунда переговоров с американской делегацией. Прошедшее совещание является подготовкой к следующему раунду переговоров, способствующему продвижению по конечному виду документа. Отмечается, что подписание документа станет возможно только после принятия Конгрессом законопроекта о финансировании военной помощи для украинской армии, поскольку сейчас именно это является приоритетной задачей для Белого дома.

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По мнению Андрея Ермака, планируемое соглашение между Соединёнными Штатами Америки и Украиной должно работать не хуже американского меморандума с Израилем, подтвердившего эффективность при коллективном отражении Западом иранской атаки. Стоит напомнить, что в Европейском союзе ранее уже дали понять невозможность предоставления Киеву гарантий безопасности по израильскому сценарию.

На текущий момент Украина имеет девять подписанных с европейскими странами двусторонних соглашений о гарантиях безопасности.

#украина #сша #израиль
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