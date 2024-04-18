В течение года украинская армия может получить ещё один миллион боеприпасов.

В 2023 году Европейский союз приступил к исполнению обещания по закупке одного миллиона артиллерийских снарядов для украинской армии, но в конечном итоге даже с переносами установленных крайних сроков не смог выполнить обязательства перед Украиной, поскольку европейский военно-промышленный комплекс требует большего времени на разгон. Однако в этом году Чехия смогла продвинуть свою инициативу по экстренной закупке боеприпасов за пределами Европы, которую поддержали страны, ранее поддерживающие закупки вне региона.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала во время своего выступления в Вашингтоне заявил, что благодаря чешской инициативе украинская армия получила 500 тысяч единиц артиллерийских снарядов. При этом продолжаются и в течение следующего года чешские власти рассчитывают закупить ещё один миллион боеприпасов.

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В финансировании закупок замешано порядка 20 стран, о чём заявил глава чешского правительства. В их числе Германия, Нидерланды, Канада, Польша и другие.

В феврале Петр Фиала говорил о собранной сумме на закупку 300 тысяч артиллерийских снарядов. Он подчеркнул, что поставщики пожелали оставаться анонимными, но, скорее всего, это страны арабского мира и другие государства с большими запасами боеприпасов, например Южная Корея.