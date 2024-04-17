Рассматриваются все варианты: начиная от санкций, заканчивая ударами по ядерным объектам страны.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ответ израильской армии на иранский «удар возмездия» будет приниматься без лишних эмоций и необдуманных решений, то есть сдержанно и неспешно. Соединённые Штаты Америки обеспокоены, что реакция Тель-Авива на иранский обстрел может вылиться в сильную эскалацию конфликта, поскольку израильские власти не сдерживали себя в своей борьбе с ХАМАС в секторе Газа и могут аналогично действовать в отношении Ирана.

Издание The Jerusalem Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Израиле уже решили, как ответить на ракетный удар Ирана, но конечной даты для ответных действий нет.

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По данным издания, израильские власти рассматривают вариант с нанесением ударов по ядерным объектам Ирана, базам и площадкам для запуска баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Есть и более сдержанные пункты, например введение санкций против Корпуса стражей исламской революции, и проведение кибератаки.

В Соединённых Штатах Америки уже говорили, что они не получили от Израиля плана ответных действий, но стоит понимать заинтересованность Тель-Авива в более умеренном ответе, поскольку иначе Вашингтон не будет помогать с координацией обстрелов.

Известно, что Международное агентство по атомной энергии отозвало своих инспекторов с ядерных объектов Ирана. Помимо этого издание Bild пишет о приостановлении работ на иранских ядерных объектах «по соображениям безопасности»