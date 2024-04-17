До этого немецкий канцлер говорил о своей просьбе к китайскому лидеру надавить на Путина, чтобы тот вывел войска с украинских территорий.

Вчера канцлер Германии сообщил, что после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином попросил его оказать своё влияние на российского президента Владимира Путина, чтобы тот вывел войска с украинских территорий. Немецкий канцлер добавил, что китайский лидер поддержал идею проведения саммита мира в Швейцарии по украинской формуле.

Однако издание Politico пишет, что на самом деле Си Цзиньпин ответил Шольцу немного иначе. По данным издания, китайский лидер призвал Запад прекратить поставки оружия украинской армии и «не подливать масло в огонь», а сесть за стол переговоров, пригласив Россию.

реклама

По итога встречи Си Цзиньпин уже говорил, что Китай не является стороной российско-украинского конфликта, но полностью выступает за его мирное урегулирование в кратчайшие сроки. Как раз таки по этой причине китайский лидер полностью поддерживает саммит мира в Швейцарии, но считает необходимым, чтобы он был признан не только Киевом, но и Москвой. В то же время украинский президент Владимир Зеленский планирует пойти с Россией на диалог только тогда, когда страны-участники швейцарской конференции поддержат украинскую формулу, то есть будет достаточно сторонников ультимативного предложения, которое Кремль отвергнет.