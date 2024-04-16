Об этом рассказал украинский депутат Сергей Демченко.

На текущий момент вопрос согласования военной помощи Конгрессом Соединённых Штатов Америки остаётся по-прежнему сложным. Украинские власти готовы взять поддержку оружием даже в формате гранта или займа, поскольку американская военная помощь имеет большую важность, ведь её объёмы позволяют иметь достаточные запасы если не для наступлений, то для обороны точно. Однако спустя полгода переговорного процесса, согласовать законопроект по оказанию помощи Украине до сих пор не получается.

Украинский депутат от правящей партии «Слуга народа» Сергей Демченко в интервью «Новости.LIVE» заявил, что ближайшие недели являются крайне важными в согласовании дополнительного финансирования для Украины. При этом чиновник допускает, что Украина и вовсе может остаться без поддержки от Соединённых Штатов Америки.

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Особенно такой исход возможен, если удастся затянуть вопрос до полноценного входа штатов в предвыборный режим, когда внутренняя политика захлестнёт остальные вопросы, а кандидаты мобилизуют все свои усилия для поиска популярных решений, позволяющих привлечь как можно больше избирателей на свою сторону.



