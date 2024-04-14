До этого немецкие власти отвергали такую возможность.

Известно, что сейчас в Киеве требуют поставок новых зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы укрепить противовоздушную оборону в крупных городах и противостоять самолётам-носителям фугасных авиационных бомб. В министерстве иностранных дел Германии обещали посодействовать Украине в этом вопросе, но настаивали на том, что Берлин не может выделить ещё один комплекс из арсеналов Бундесвера.

Однако вчера Президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцом поблагодарил его за решение предоставить ещё одну батарею Patriot и боеприпасы к имеющимся системам противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины. Украинский президент подчеркнул, что решение Шольца - настоящее проявление поддержки Украины в критическое время, а также призвал другие западные государства следовать этому примеру. Таким образом немецкие власти поставят украинской армии уже третью батарею Patriot.

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Помимо этого Зеленский рассказал о том, как обстоят дела с украинской энергетической системой, в особенности в Харьковской области. Он поделился информацией об оперативной обстановке на ряде направлений и потребностях украинской армии.

Украинский президент упомянул и помощь Германии в финансировании инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы. Стоит отметить, что в закупке боеприпасов за границей сейчас в первую очередь стоит вопрос в нехватке средств, а не доступных снарядов.