В этом году цель российской армии может быть не столь территориальной, сколько символической - демонстративно сокрушить боевой дух украинской армии.

Бывший командующий Объединённого командования Объединённых сил Великобритании генерал Ричард Барронс в интервью британской службе BBC заявил, что Украина может проиграть боевые действия в этом году, если России удастся убедить Запад в безнадёжности дальнейшей поддержки Киева.

По мнению британского генерала, в этом году основная цель России может быть не столько территориальной, сколько символической - сломить боевой дух украинских военных и показать им, что они их несут безвозвратные потери, а ситуация не становится лучше. В таком случае западные страны могут прекратить поддержку Киева, чем поставят жирную точку в военной фазе российско-украинского конфликта.

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Однако, как подчеркнул Барронс, этой точки сейчас Украина не достигла. Несмотря на имеющийся дефицит боеприпасов и личного состава, украинские военные продолжают держать оборону, хотя говорить о наступлении не приходится.

Что касается российской армии, то тут Ричард Барронс указывает на то, как военные используют своё численное преимущество в сочетании с пятикратным перевесом в боеприпасах и современным оружием.

Основным риском в случае перехода России к полномасштабному наступлению британский генерал видит ситуацию, в которой российские военные прорвут минуют оборонительные рубежи украинской армии, начав усиленный захват территорий, где украинская армия уже не сможет их остановить.