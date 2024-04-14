Он пообещал помогать Киеву столько, сколько потребуется.

Ещё в 2022 году звучали прогнозы, что российско-украинский конфликт продлиться месяцы, а максимум - несколько лет, но сейчас стала ясна готовность обеих сторон к долгосрочной конфронтации на истощение. Канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, когда всё же боевые действия на украинских территориях закончатся, признал, что это будет не короткий конфликт.

Немецкий канцлер подчеркнул, что Германии придётся ещё долго поставлять украинской армии боеприпасы. Стоит отметить, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall является одним из основных поставщиков артиллерийских снарядов калибра 155-мм.

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Шольц также пообещал оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется. Его спросили о том, какая на самом деле стратегия украинской победы, на что ответ был максимально просто: «помешать Путину выиграть боевые действия»

Перспектив мирного урегулирования в виде переговоров с российским президентом Владимиром Путин канцлер не видит. Олаф Шольц отметил, что последний раз говорил с Путиным ещё в декабре 2022 года и возобновлять диалог он не планирует, пока российские войска не будут выведены с украинских территорий. В свою очередь, позиция Москвы исключает мир на условиях Киева.