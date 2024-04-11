Помощник министра обороны США на слушаниях в Конгрессе призвала Конгресс продолжить военную помощь украинской армии.

Западные политики, поддерживающие оказание помощи Украине, используют определение «инвестиции в собственную безопасность» как главный аргумент дальнейшего продолжения поддержки украинской армии. Некоторые американские чиновники и вовсе напрямую указывали на выгоду вложенных средств в украинских военных, поскольку они подрывают боеспособность России, фактически делая работу Запада.

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В этот раз помощник министра обороны Соединённых Штатов Америки по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что если Конгресс не согласует ассигнование новых средств на оказание военной помощи Украине, то все двухлетние инвестиции пропадут даром.

Помимо этого чиновнице на слушании Комитета по делам вооружённых сил в составе Палаты представителей был задан вопрос от конгрессмена Карлоса Хименеса, который поинтересовался, считает ли она эффективными удары украинской армии по энергетической инфраструктуре России. Уолландер ответила, что Украина самостоятельно вправе решать, по каким целям им атаковать. Однако она выразила обеспокоенность, что целями украинской армии становятся объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединённые Штаты Америки продолжить помощь его стране, а иначе украинская армия рискует проиграть в боевых действиях России.