Связано это с применением украинских дронов по российским территориям.

Ещё с 2023 года Украина взяла курс на модернизацию беспилотных летательных аппаратов, чтобы с помощью них наносить удары по дальним городам России. Сейчас украинская армия активно применяет их по российской нефтеперерабатывающей промышленности.

Издание Bloomberg пишет о том, что за последний год в России четырёхкратно вырос спрос на систему защиты от беспилотников. Отмечается, что треть всех тендеров приходятся на нефтегазовые предприятия, 28% на промышленные и 10% на горнодобывающие. По данным издания, за прошлый год российское правительство потратило на средства радиоэлектронной борьбы порядка 18,4 миллионов долларов.

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Данные с Tender.pro указывают на то, что самый крупный тендер на закупку оборудования для противодействия беспилотникам составил 45 миллионов рублей (0,5 миллионов долларов). При этом 36% компаний размещают тендеры общей стоимостью свыше 1 миллиона рублей.

Аналитик Bloomberg Алекс Исаков предполагает, что в ближайшее время российские нефтеперерабатывающие заводы и другие стратегически важные предприятия будут обеспечены системами для борьбы с дронами.

Ранее министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин на слушании в специализированном комитете Конгресса подчеркнул негативное влияние ударов по нефтеперерабатывающим заводам России на мировую экономику в сферу энергетики. Американский министр призвал украинское военное командование выбирать оперативные и тактические цели, удары по которым могут изменить ситуацию на поле боя.