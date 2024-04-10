Такие действия могут привести к пагубным последствиям в мировой экономике в сфере энергетики.

Ближе к концу марта издание Financial Times писало о том, что Соединённые Штаты Америки обратились с призывом к Украине прекратить атаки на нефтеперерабатывающую промышленность России. Тогда это объяснялось пагубным влиянием на американскую экономику и отсутствием стратегической выгоды от подобных ударов.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин, выступая на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил в палате Сената, фактически подтвердил информацию Financial Times, заявив, что нанесение ударов по российским нефтеперерабатывающим объектам негативное влияние на мировую экономику в сфере энергетики.

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Помимо этого американский министр указал на отсутствие смысла в таких атаках, призвав украинскую армию атаковать тактические и оперативные цели, удары по которым могут поменять расклад в зоне боевых действий.

Стоит напомнить, что официально Белый дом осуждает любые атаки на объекты, расположенные в России и не входящие в зону боевых действий.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Соединённые Штаты Америки не согласуют дополнительные финансирование украинских военных нужд, то Украина может проиграть России.