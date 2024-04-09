Об этом он заявил в интервью CNN

Вскоре после выхода Конгресса Соединённых Штатов Америки с пасхальных каникул, члены Палаты представителей должны обсудить вопрос оказания военной помощи Украине, который стоит ещё с октября прошлого года. Законопроект от Сената вряд ли получит поддержку, но вполне вероятно, что украинская армия может получить военную помощь в виде грантов или займов.

На фоне этого Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что необходимо конкретно обратиться к Конгрессу со следующей аксиомой: если Соединённые Штаты Америки не помогут Украине, то Украина проиграет боевые действия.

реклама

По словам украинского президента, если всё же американские парламентарии прибегнут к сценарию с поражением украинской армии на поле боя, то тогда Россия может напасть на другие страны. Российские официальные лица неоднократно опровергали намерения вторгаться в какие-либо страны-участники НАТО.

CNN отмечает на то, что в этот раз заявление Зеленского прозвучало в один из самых тяжёлых моментов для Украины в этих боевых действиях, когда Конгресс месяцами откладывает военное финансирование, а украинская армия пытается отразить российские наступательные операции. Примечательно, что недавно украинский президент говорил, что у украинских военных достаточно боеприпасов для обороны.

Можно выделить и то, что обычно Владимир Зеленский был более сдержанный, когда затрагивал тему последствий в случае прекращения помощи от Соединённых Штатов Америки. Он упоминал увеличение потерь, отступление с позиций при таком исходе, но не говорил напрямую о поражении.