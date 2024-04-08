В международной организации призвали воздержаться от действий, нарушающих принципы ядерной безопасности.

Вчера в «Росатом», осуществляющей контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), заявили об атаке украинских дронов-камикадзе на атомный объект, в результате чего были ранены три сотрудника, обслуживающих атомную электростанцию, а также нанесены повреждения куполу шестого энергоблока. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отвергли свою причастность к атаке, обвинив Россию в нанесении «имитационных ударов»

Генеральный директор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на своей странице социальной сети X (бывший Twitter) подтвердил взрыв одного из беспилотных дронов на территории ЗАЭС, в связи с чем был повреждён шестой энергоблок и пострадал один сотрудник. Он отметил, что хотя последствия атаки незначительные, сам инцидент является серьёзным, ведь подставил под опасность целостность системы защитной оболочки реактора.

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О том, какая именно страна осуществила удар дроном - не уточняется. При этом МАГАТЭ были проинформированы о случившемся от «Росатом», обслуживающей атомный объект.

Рафаэль Гросси призвал воздержаться от действий, противоречащих пяти принципам ядерной безопасности, установленных международной организацией.