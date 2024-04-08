В перспективе он настроен отправить на другие планеты порядка миллиона человек, хотя признаёт, что предназначенная для этого Starship далека от идеала.

Основатель SpaceX и Tesla, владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск провёл сорокаминутную презентацию, где рассказал о планах на ближайшие годы по колонизации других планет и этапе разработки Starship, предназначенной для многоразового использования, других проектах аэрокосмической компании.

Миллиардер утверждает, что в ближайшем будущем на Марс и Луну будет отправлено около миллиона человек и несколько миллионов тонн грузов. Он видит в Красной планете идеальный вариант, чтобы пережить Третью мировую войну, если такая случится. Отправившиеся на Марс люди будут иметь связь с Землёй через высокоскоростной спутниковый интернет, но в перспективе им надо будет иметь возможность выживать самостоятельно, без помощи землян.

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Модель лунной базыДля реализации амбициозных планов Илон Маска будет использоваться его ракета Starship, которая, несмотря на три закончившихся взрывом пуска, всё же выполнила задачу испытаний и постепенно проходит модернизацию. Он ожидает, что к 2025 году космический корабль сможет взлететь и приземлиться на Земле.

Впрочем, даже эти испытания, как подчёркивает Маск, не станут финальными и не откроют путь на другие планеты. Отправиться на Марс можно будет только на третьей итерации Starship, а на текущий момент даже первая не работает как это требуется.