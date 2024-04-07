Зимбабвийский доллар продавался по курсу 22,5 тысяч фантиков за один американский доллар, в связи с чем власти решили ввести в оборот новую валюту - зимбабвийское золото (бумажная купюра)

Издание Bloomberg сообщает о решении Центрального банка Зимбабве ввести в обращение новую валюту - Zimbabwe Gold (ZiG, зимбабвийское золото), поскольку прошлая валюта, зимбабвийский доллар, обесценилась на фоне гиперинфляции в стране.

Отмечается, что новая валюта, издаваемая в купюрах и монетах (из золота только название), будет обеспечена драгоценными металлами и иностранными валютами, в частности американским долларом. Центральный банк страны имеет резервы в виде 100 миллионов долларов наличными и 2,522 килограммов золота (около 185 миллионов долларов)

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Глава Центрального банка Джон Джон Мушаяаванху утверждает, что новая валюта упростит денежно-финансовые операции и воссоздаст некую предсказуемость. Помимо этого процентная ставка для заимствований в данной валюте будет установлена на уровне 20%, когда зимбабвийский доллар имел 130%.

Зимбабвийское золото будет обмениваться по курсу 13,56 единиц за один американский доллар. В случае с зимбабвийским долларом, за один американский доллар приходилось отдавать 22,5 тысячи. В стране также имеются проблемы с выдачей сдачи при расчётах, которая зачастую выдаётся в купонах или конфетах.