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Nacvark
Грузия может потерять статус кандидата на членство в ЕС из-за закона об иноагентах
На это указывают немецкие и американские чиновники.

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В прошлом году в парламенте Грузии правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула законопроект об иностранных агентах, в результате чего на улицы Тбилиси вышли десятки тысяч грузин, выступающих против данной законодательной инициативы. На фоне этого попытки принять закон была провалена.

Однако сейчас грузинские законодатели предприняли новую попытку принять закон об иностранных агентах, на что уже получили негативную реакцию в Соединённых Штатах Америки и Европейском союзе. Западные страны предупреждают Грузию о возможной потере статуса кандидата на членство в Европейском союзе в случае принятия документа.

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Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер выразил свою обеспокоенность, что внесённый в грузинский парламент законопроект может сбить Грузию с пути евроинтеграции, также будет нанесён ущерб организациям гражданского общества. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер тоже прокомментировал ситуацию, напомнив, что при первой попытке принять закон на улицы вышли десятки тысяч грузин, а вопрос того, лишится ли Грузия статуса кандидата на членство в Европейском союзе, будет решаться в ходе консультаций с остальными странами-участниками союза.

В Совете по правам человека Организации объединённых наций тоже продемонстрировали свою реакцию: законопроект признали угрожающим свободе выражения мнений и объединения, призвав грузинский парламент отозвать документ

#сша #евросоюз #грузия #грузинская мечта
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