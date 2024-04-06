Деньги будут выделены из американских фондов.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что американские власти планируют в этом году выделить Армении более 65 миллионов долларов финансовой помощи. Уточняется, что деньги будут представлены для финансирования сферы государственного управления и экономики армянского государства.

Американский чиновник отметил, что запланированная к передаче сумма на 50% больше, чем два года назад. Планируется, что Армения получит деньги из фондов бюджета Соединённых Штатов Америки.

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Стоит напомнить, что недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с Государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, где были проведены консультации по углублению сотрудничества между странами. Глава армянского правительства назвал прошедшие переговоры «отличными»

Ранее Никол Пашинян уже называл Европейский союз и Соединённые Штаты Америки основными союзниками Армении. Армянский политик продолжает укреплять сотрудничество с Западом, при этом настаивая на том, что происходит это не во вред отношениям с Россией.