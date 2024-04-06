Фактически речь идёт о целевом рекрутинге с цифровизацией всех процессов.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью украинским медиа заявила о продвигающейся работе над проектом «смарт-мобилизации», которая позволит украинцу в два клика подать заявку на мобилизацию, при этом выбрав воинскую специальность.

По словам украинского чиновника, важно сохранить рекрутинговый подход к мобилизационному вопросу, при котором доброволец сможет самостоятельно контролировать весь свой маршрут в Вооружённых силах Украины и осуществлять контроль над тем, где именно проходить военную службу. Черногоренко называет это целевым рекрутингом, приводя аналогию с выпускниками из лучших университетов, за которых борются работодатели. В данном случае украинец сможет самостоятельно выбирать, кем и где служить, вплоть до выбора командира.

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По её мнению, если реализовать такой подход, то отпадёт вопрос необходимости электронных повесток. Впрочем, сейчас вряд ли идея будет действительно актуальна, учитывая отток добровольцев на фоне двухлетних боевых действий и общей усталости от российско-украинского конфликта.

Екатерина Черногоренко также отметила, что сейчас Вооружённые силы Украины являются крупнейшим работодателем в стране, который осуществляет поиск лучших сотрудников из гражданских лиц.