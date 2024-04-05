Генеральный секретарь альянса добавил, что помощь Украине служит инвестицией в безопасность стран-участников военного блока.

Вчера в штаб-квартире НАТО прошло заседание Совета «НАТО - Украина», в рамках которого Генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг провёл консультации с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Во время выхода к журналистам глава военного блока заявил, что боевые действия на украинских территориях необходимы для безопасности НАТО.

Столтенберг добавил, что оказываемая Украине странами-участниками североатлантического альянса военная помощь является их инвестицией в собственную безопасность. Он также напомнил, что недавно в НАТО обсуждалась его инициатива сделать поставки оружия украинской армии обязательством для стран-участников, а не добровольным решением, как есть сейчас.

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Глава военного блока указал и на то, что фактически 99% военной помощи в рамках Контактной группы по обороне Украины оказывается именно 32 странами-участниками НАТО, а не более чем 50 государствами, принимавшими участие в заседаниях в формате «Рамштайн»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул важность получения украинскими военными американских зенитных-ракетных комплексов, которые необходимы в зоне боевых действий для защиты воздушного пространства от российских истребителей, служащих носителями авиационных бомб серии ФАБ.