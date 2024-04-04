Всё это с целью противодействия ракетному потенциалу Китая.

Командующий Сухопутными войсками Армии Соединённых Штатов Америки на Тихом океане генерал Чарльз Флинн в интервью японскому изданию Yomiuri заявил, что американские власти планируют разместить в Азии ракеты средней дальности.

По словам американского генерал, штаты планируют наладить сотрудничество с партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы разблокировать возможности для размещения ракет средней дальности. Необходимость их размещения объясняется поиском путей противодействия модернизации ракетного потенциала Китая.

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Чарльз Флинн не озвучил конкретные сроки размещения, планируемые места и даже типы вооружения, которые американские военные планируют разместить. Газета предположила, что речь может идти о ракетных комплексах MRC Typhon, которые способны запускать крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-6.

Стоит напомнить, что несколько дней назад американский президент Джо Байден провёл телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, в котором они договорились о продолжении двухсторонних контактов. В Белом доме в целом имеют более сдержанное отношение к Китаю, если сравнивать с позицией Республиканской партии, которая видит в китайцах главного конкурента. В любом случае, наладить американо-китайские отношения до конца не получится, пока американские власти продолжают поддерживать Тайвань.