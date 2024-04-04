Французский министр выразил свои соболезнованиям семья жертв теракта и заявил о готовности сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Вчера в Париже заявили о проведённом телефонном разговоре министра обороны Франции Себастьяна Лекорню и министра обороны России Сергея Шойгу, который позже подтвердили в российским оборонном ведомстве. Министры обсуждали террористический акт в «Крокус Сити» и другие вопросы.

Французский министр выразил свою солидарность с семьями жертв трагедии, а также решительно осудил произошедшее. В то же время он подчеркнул, что у него нет никаких данных, которые могли бы связать организацию или координацию террористического акта с украинскими спецслужбами. Лекорню подтвердил готовность Франции укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

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В то же время российский министр отметил, что расследование доведут до конца и виновные будут наказаны. Он добавил, что у России имеются сведения об «украинском следе» в организации террористического акта и он надеется, что французские спецслужбы к этому непричастны.

Помимо этого Шойгу прокомментировал заявления французского президента Эммануэля Макрона, который не исключил отправку западных войск на украинские территории. Такой исход может создать проблемы для Франции - считает российский министр.

С хронологией событий террористического акта в «Крокус Сити», произошедшего 22 марта 2024 года, можно ознакомиться в этой статье.