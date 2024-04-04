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Nacvark
Politico: Китай призывает Евросоюз не конфисковать замороженные активы России
Есть опасения, что такое решение создаст опасный прецедент.

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Намерения Запада конфисковать замороженные российские активы уже ни для кого не секрет, а реальные действия в этом направлении продолжают предприниматься. Заместитель министра иностранных дел Великобритании Нусрат Гани уже сообщала, что страны «Большой семёрки» (G7) в июне представят возможные варианты, как использовать активы России для оказания помощи Украине. Один из наиболее вероятных исходов - конфискация доходов от российских активов без их изъятия.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Китай, Саудовская Аравия и Индонезия обращаются к Европейскому союзе с призывом отказаться от идеи по конфискации замороженных российских активов, поскольку это может создать опасный прецедент, который обернётся проблемами и для их собственных активов за рубежом.

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Один из аргументов, которые озвучивают вышеуказанные страны в пользу отказа от конфискации активов России, являются юридическое последствия и судебные процессы, требующие затрат и порочащие репутацию Европейского союза.

Стоит напомнить, что сейчас в Европе заморожено более 200 миллиардов евро государственных активов России, а также порядка 37 миллиардов евро личных средств российских предпринимателей.

#россия #китай #евросоюз #российские активы
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