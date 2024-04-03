Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании.

Заместитель министра иностранных дел Великобритании Нусрат Гани заявила, что страны «Большой семерки» (G7) к июньскому саммиту подготовят и представят все предложения по использованию замороженных российских активов для оказания поддержки Украине.

По словам британской чиновницы, соответствующие обязательства подтвердили страны G7 24 февраля, дав указания правительственным чиновникам продолжать работу по этому направлению и отчитаться на заседании в июне, то есть предоставить безопасные и эффективные предложения.

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На текущий момент реальным вариантом оказания помощи Украине за счёт России является конфискация доходов от замороженных российских активов, о чём в марте говорил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Полученные от этого средства будут направлены на закупку оружия и боеприпасов для украинской армии, а также инвестирование денег в украинский военно-промышленный комплекс.

Стоит напомнить, что решением участников G7 были заблокированы активы Центрального банка России на общую сумму почти 300 миллиардов долларов, большинство из которых находятся в бельгийском депозитарии Euroclear (порядка 205 миллиардов евро), сумевшим в прошлом году заработать 3 миллиарда евро на инвестировании российских денег.