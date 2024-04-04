Он считает, что поставки должны осуществляться на обязательной основе, а не добровольной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после прибытия на заседание министров иностранных дел стран-участников североатлантического альянса в Брюсселе в разговоре с журналистами заявил о необходимости сделать поставки оружия Украине обязательными, а не добровольными, как происходит сейчас.

По мнению Столтенберга, необходимо менять динамику поддержки украинской армии, чтобы обеспечить надёжную и прогнозируемую помощь по безопасности в течение всего периода боевых действий. Он считает, что надо меньше полагаться на добровольные пожертвования, отдавая предпочтение накладыванию обязательств на стран-участников НАТО в долгосрочном формате.

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Чиновник отметил, что на этой встрече министры иностранных дел обсудят как раз таки срочные потребности Киева, ведь любая отсрочка по поставкам приводит к последствиям на поле боя.

Йенс Столтенберг также подтвердил свои намерения перевести обязанности по координации Контактной группы обороне Украины с Соединённых Штатов Америки на НАТО. Ранее Bloomberg уже писали, что таким образом объединение, проводящее заседания в формате «Рамштайн», будет полагаться на оперативное руководство североатлантического альянса, не зависящее от внутриполитических событиях в штатах. В частности речь идёт о том, чтобы новый американский президент не смог блокировать работу группы.