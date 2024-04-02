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Nacvark
Украина может рассмотреть блокировку TikTok, если аналогичное решение примут в США
Что крестьянин, то и обезьянин.

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В Соединённых Штатах Америки сервис TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, имеет сомнительную репутацию в связи с имеющимися рисками, что социальная сеть собирает данные о пользователях и передаёт их спец. службам Китая. На фоне этого в стране активно рассматривается блокировка сервиса, если он не будет продан американской компании. Решение уже было поддержано Палатой представителей, остаётся лишь положительное решение Сената и американского президента.

Председатель комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин в интервью украинским медиа заявил, что украинский парламент может рассмотреть блокировку TikTok в стране, если соответствующее решение будет принято в штатах. Он объясняет это тем, что основанием для введения санкций Украиной является введение аналогичных санкций в странах-партнёрах.

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Украинский депутат также подчеркнул, что американские власти по-прежнему не знают, как именно TikTok собирает, обрабатывает и использует персональные данные пользователей. В то же время американцы убеждены, что в текущей цифровой эпохе персональные данные являются ключевым активом человека и их использование вне правового поля может привести к ущербу не только для определённого физического лица, но и государства в целом.

Помимо этого Верховная рада Украины сейчас активно обсуждает возможность ограничения использования Telegram, в том числе аккредитацию каналов, чтобы избежать доступа граждан Украины к анонимным чатам.

#украина #сша
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