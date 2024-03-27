Американские власти выступают против расширения операции на юг сектора Газа.

В Соединённых Штатах Америки неоднократно говорили, что расширение военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с наступлением на Рафах не может быть проведено без эвакуации гражданского населения в районе или при наличии угрозы безопасности мирным палестинцам. В то же время израильские власти настаивают на вводе войск в населённый пункт на юге сектора Газа, ведь там расположились последние крупные ячейки ХАМАС.

Заместитель пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Сабрина Сингх утверждает, что министр обороны страны Ллойд Остин донёс позицию американского правительства, исключающую начало военной операции в Рафахе без учёта обеспечения безопасности 1 миллиона мирных палестинцев, до израильского командования.

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В Государственном департаменте и вовсе полагают, что если Израиль решиться войти в Рафах, то это во-первых подорвёт все поставки гуманитарной помощи в анклав, а во-вторых навредит национальной безопасности Израилю, ведь страна будет ещё больше изолирована на международной арене и потеряет отношения со странами, которые долгое время считались её партнёрами.

Впрочем, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже говорил ранее, что операция будет проведена вне зависимости от того, поддержат ли Соединённые Штаты Америки это решение.