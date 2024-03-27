Всё это произошло после того, как сотрудники Госдепа и Белого дома почтили память погибших при теракте «Крокус Сити»

Ещё недавно российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что несмотря на распространённые Государственным департаментом Соединённых Штатов Америки и Белым домом заявления с соболезнованиями родственникам погибших при теракте «Крокус Сити», посольство России не получило официальных сообщений. Более того, американские власти не оказали никакого взаимодействия по инциденту, а позже в Администрации Джо Байдена и вовсе заявили, что оказывать помощь российским властям в сфере безопасности не планируют.

Однако сейчас российский дипломат рассказал, что представители Белого дома и Государственного департамента в понедельник посетили российское посольство в Вашингтоне, отдав дань уважения и скорби по погибшим в теракте. Его удивило, что почтить память жертв теракта пришли и представители стран-участников НАТО, хотя отношения с членами североатлантического альянса практически сведены к нулю.

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Российский посол выразил благодарность, что американские чиновники разделили скорбь вместе с представителями российской дипломатии.

Анатолий Антонов также подчеркнул, что тогда не было речи о двухсторонних взаимоотношениях между Соединёнными Штатами Америки и Россией, но стороны договорились обсудить это на следующей неделе. На повестке будет стоять вопрос проблем российско-американских отношений и о том, есть ли вообще шансы этим отношениям не быть до конца разрушенными.