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Nacvark
Минобороны Дании передаст 19 истребителей F-16 Украине, а 24 продаст Аргентине
Между датским и аргентинским правительством идёт заключительная часть сделки.

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Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на фоне своего визита в Аргентину, где он встретился с аргентинскими коллегами для обсуждения продажи им американских истребителей F-16, высказался по поводу дальнейшей судьбы самолётов, находящихся на вооружении Военно-воздушных сил страны.

По словам датского министра, одна часть самолётов (19 единиц) будет передана Украине, а другая (24 единицы) - продана другой стране, в данном случае - Аргентине. На текущий момент между датским и аргентинским правительством идёт заключительная часть сделки.

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До этого момента датские власти не оглашали свои планы, поскольку Соединённые Штаты Америки и производитель американских истребителей Lockheed Martin должны были одобрить эксплуатацию самолётов другой страной, на что понадобилось время.

Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что решение принято окончательно и здесь не стоит вопрос «или - или», ведь Украина итак получит очень большую помощь в виде 19 истребителей F-16 и колоссальной программы обучения и подготовки пилотов, технического персонала.

Предполагается, что первые американские истребители могут быть подняты над украинским небом в середине - конце лета этого года.

#украина #аргентина #дания
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