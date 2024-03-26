Для этого российские власти должны подать соответствующий запрос.

Заместитель Генерального секретаря Организации объединённых наций и глава Контртеррористического управления (учреждено в 2017 году) при международной организации Владимир Воронков заявил, что терроризм представляет собой глобальную угрозу и международное сотрудничество по линии спец. служб - один из важнейших факторов его предотвращения.

По словам чиновника, данное сотрудничество где-то хорошо наложено и очень эффективно работает, где-то ослабло, но отсутствие международного взаимодействия вовсе делает невозможным борьбу с терроризмом.

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Что касается произошедшего террористического акта в «Крокус Сити», то тут Воронков напомнил о подписанной Глобальной контртеррористической стратегии, где международное противодействие терроризму ставится приоритетной задачей. По этой причине Россия может обратиться к Контртеррористическоому управлению, которое готово подключиться к расследованию инцидента в Подмосковье.

Владимир Воронков подчеркнул, что борьба с терроризмом по большей степени относится к прерогативам государства, ведь именно оно ответственно за борьбу с ним, а идти на международное расследование или нет - дело самого государства.

Стоит напомнить, что ранее Координатор стратегических коммуникаций в Совете безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил об отсутствии у Соединённых Штатов Америки намерений оказывать России помощь в сфере безопасности после теракта в «Крокус Сити»

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