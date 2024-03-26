Теперь украинцы более осторожны, а некоторые из них и вовсе не покидают домов, опасаясь получить повестку.

Издание Politico, ссылаясь на полученную информацию от осведомителей, пишет, что проблема с уклонистами стала для Украины ещё более острой. Всё это лишь усиливает нехватку личного состава в рядах Вооружённых сил Украины.

Дело в том, что некоторые украинцы перестали выходить из дома, опасаясь быть мобилизованными. 28-летний украинец, уклоняющийся от мобилизации, рассказывает американскому изданию, что некоторые его знакомые проявляют особую осторожность и перестали выходить из дома, опасаясь получить повестку, которую он называет «билетом в один конец»

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По словам украинца, у него есть друзья которые ушли добровольцами на боевые действия ещё в начале и их служба продолжается уже более двух лет, а о демобилизации речи не идёт.

Впрочем, проблема с мобилизацией стоит остро и в других в сферах, например сельскохозяйственной. Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета рассказывает, что из-за призыва на военную службу в стране не осталось кадров для работы в аграрном секторе, ведь в прошлом году военкоматы активно мобилизовали мужчин, работающих в период весенних и летних полевых работ.

Ранее в Молдавии заявили, что помогут Украине в борьбе с незаконным пересечением границы уклонистами в Приднестровском регионе. Страны планируют наладить совместное патрулирование, а молдавские пограничники уже отлавливают уклонистов на известных им маршрутах.