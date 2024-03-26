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Nacvark
Молдавия поможет Украине ловить уклонистов на границе с Приднестровьем
Об этом заявил министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос.

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Основным способом для подлежащих мобилизации украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, желающих избежать военной службы в своей стране, стало пересечение границе с Молдавией, Румынией и Приднестровьем. Нередко уклонисты становятся звёздами пресс-релизов Государственной пограничной службы Украины, но есть и случаи, когда им всё-таки удаётся покинуть страну.

Министр внутренних дел Молдавии Адриан Эфрос заявил, что еженедельно молдавские службы проводят одну - две операции по ликвидации организованных на территории Молдавии маршрутов незаконного пересечения границы. Некоторые из таких схем составляются совместно украинскими и молдавскими гражданами.

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По словам молдавского министра, зачастую уклонисты бегут из Украины маршрутом через Приднестровский регион. По этой причине власти Молдавии пытаются установить с украинскими коллегами более тесную связь и восстановить совместное патрулирование Приднестровья с украинской стороной. Он считает, что это позволит предотвратить нелегальную миграцию.

Адриан Эфрос также подчеркнул, что у Кишинёва тоже есть свои собственные «фильтры» на границе с Приднестровьем, позволяющие пресечь незаконное пересечение границы украинскими гражданами.

#украина #молдова #приднестровье
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