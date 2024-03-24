Украинский президент убеждён, что всё это промахи санкционного режима.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведённый 22 марта Россией массированный удар беспилотными летательными аппаратами и ракетами по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Тогда, по данным пресс-службы Военно-воздушных сил страны, было выпущено 151 средство поражения.

Украинский президент утверждает, что в российских ракетах «Кинжал», «Искандер» и беспилотных летательных аппаратах «Герань» используются десятки компонентов иностранного происхождения.

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По его подсчётам, всего в массированном обстреле 22 марта было задействовано не менее 300 типов компонентов из десяти стран. Вместе с беспилотниками общая сумма компонентов составляет порядка 7,5 тысяч единиц.

Зеленский считает, что всё это следствие нарушения санкционных режимов, введённых против России.

Несмотря на введённые Западом санкции против России, некоторые иностранные комплектующие все равно продолжают попадать на российские территории, в том числе благодаря «параллельному импорту». Украинские власти уже озвучивали случаи, когда в российском оружии находили компоненты западного происхождения. Сейчас Соединённые Штаты Америки пытаются более эффективно задействовать вторичные санкции по отношению к странам, в которых компании нарушают введённые штатами санкционные режимы.